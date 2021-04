Covid in Lombardia, bollettino domenica 18 aprile: 64 decessi e 1.782 contagi, ricoveri in calo

Con 34.199 tamponi effettuati, sono 1.782 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività stabile al 5.2% (ieri 5%). Continua il calo sia dei ricoveri in terapia intensiva (-1, 722) sia soprattutto negli altri reparti (-185, 4.716). I decessi sono 64 per un totale complessivo di 32.284 morti in regione dall'inizio della pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 599 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 287 a Brescia, 179 a Monza e Brianza, 135 a Bergamo, 119 a Mantova, 102 a Como, 72 a Pavia, 66 a Lecco e a Cremona, 55 a Varese, 40 a Sondrio e 25 a Lodi.

«La Lombardia ha avuto una partenza lenta, ma poi ha avuto una fortissima accelerazione nel piano vaccinale. Ad oggi abbiamo somministrato più di 2,3 milioni di vaccini e siamo tra le regioni che hanno vaccinato di più le fasce più deboli, il personale sanitario, gli ospiti e il personale delle RSA e gli over 80». Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervenendo a Domenica In, su Rai1.

«Per quanto riguarda la fascia tra i 70 e i 79 anni, ne abbiamo già fatti 163mila - ha aggiunto Letizia Moratti -, quindi siamo partiti molto bene anche con quella fascia e abbiamo già fatto dal 50% al 70% degli estremamente vulnerabili e dei disabili gravi in carico agli ospedali».

