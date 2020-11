Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi, 22 novembre 2020: 5094 nuovi casi e 165 morti

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi, 22 novembre 2020: sono 5094 i nuovi casi in 24 ore, con 29.800 tamponi. I nuovi decessi sono 165, i guariti sono 3208.

In aumento sia i ricoverati (8391, +77 in 24 ore) che i pazienti in terapia intensiva (949, +13 in un giorno). Il rapporto positivi/tamponi si attesta al 17,09%, quello tra positivi e casi testati è pari al 42,04%.

La provincia di Milano si conferma la più colpita dal contagio: sono 2.208 i nuovi casi positivi al coronavirus segnalati dal quotidiano report della Regione Lombardia di cui 825 a Milano città, segue Monza e Brianza con 843 nuovi casi. Aumenti più contenuti nelle altre province con Varese +326, Como +316, Sondrio + 218, Pavia + 211, Lecco +197, Brescia + 196, Mantova +142, Lodi +137 e Bergamo +129. Sotto i cento casi positivi soltanto la provincia di Cremona che registra un +89 nuovi positivi.

Gli attuali positivi, in Lombardia, sono 164.406, di cui 155.066 in isolamento, 8391 ricoverati e 949 in terapia intensiva. Da inizio emergenza, in Lombardia sono stati processati 3.798.851 tamponi ed accertati 371.610 casi, con 20.524 deceduti e 186.680 guariti.

