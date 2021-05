Covid in Lombardia, il bollettino di mercoledì 26 maggio: 15 morti e 666 casi in più

Covid in Lombardia, il bollettino di mercoledì 26 maggio della Regione. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 666 su 42.222 tamponi totali (tasso di positività dell’1,57%): 15 i morti, 1.730 i dimessi e guariti, con gli attualmente positivi che scendono a 33.499 (-1.079). In calo i ricoverati con sintomi a 1.369 (-84), stabili le terapie intensive che sono 273 (+1 rispetto a ieri), mentre gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 10, dato peggiore in Italia. I pazienti in isolamento domiciliare sono 31.857 (-996).

Solo due le province sopra i cento casi: sono Milano (170 di cui 67 in città) e Varese (100). A seguire Brescia (88), Bergamo (65), Pavia (49), Monza-Brianza (45), Mantova (36), Como (29), Lecco (28), Cremona (16), Lodi (10) e Sondrio (6).

