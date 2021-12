Covid in Lombardia, il bollettino di domenica 5 dicembre: 2.628 i positivi e 8 morti

Covid in Lombardia: il bollettino di domenica 5 dicembre. Sono 2628 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. Aumentano le persone in terapia intensiva che, con un +3 rispetto a ieri, sono 124, mentre i ricoverati salgono a 1079 (+34).

Sono 8 i morti con un totale di 34.455 da inizio pandemia. I nuovi casi per provincia: a Milano sono stati segnalati 757 contagi, 376 a Varese, 377 a Brescia, 286 a Monza, 193 a Bergamo, 121 a Como, 90 a Mantova, 73 a Cremona, 67 a Lecco, 49 a Lodi e Sondrio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Dicembre 2021, 18:41

