Covid Lombardia, il bollettino dei contagi di oggi 19 gennaio: 37.233 nuovi positivi e 70 morti

Covid in Lombardia, il bollettino di mercoledì 19 gennaio. Secondo il quotidiano bollettino diramato oggi dalla Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, con 227.504 tamponi effettuati è di 37.233 il numero di nuovi casi registrati in Lombardia, con un tasso di positività in aumento al 16,3% (ieri 11,8%). Diminuisce il numero di ricoverati in terapia intensiva (-2, 265) e nei reparti (-26, 3.678). Sono 70 i decessi, che portano il totale delle vittime a 36.126 da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 11.228 i positivi segnalati a Milano, 3.081 a Bergamo, 5.876 a Brescia, 1.895 a Como, 1.363 a Cremona, 1.263 a Lecco, 891 a Lodi, 1.767 a Mantova, 3.507 a Monza e Brianza, 2.104 a Pavia, 161 a Sondrio e 2.487 a Varese.

