Covid in Lombardia, il bollettino di giovedì 9 settembre: 663 nuovi contagi (71 a Milano) e 2 morti

Covid in Lombardia, il bollettino di giovedì 9 agosto 2021. Sono 663 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, a fronte di 51.315 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l'1,2%. Nelle ultime 24 ore sono morte 2 persone, per un totale di 33.945 decessi nella regione da inizio pandemia. Cresce il numero dei ricoverati: in terapia intensiva ci sono 58 pazienti, 3 più di ieri; nei reparti Covid ordinari 395, 9 più di 24 ore fa.

Sono 222 i nuovi casi di Covid-19 nel territorio metropolitano di Milano, di cui 71 nella città capoluogo. L'incremento è di 89 in provincia di Varese e di 84 in quella di Brescia. I nuovi positivi sono 57 a Monza e Brianza,43 a Pavia, 30 a Bergamo e Mantova, 24 a Cremona, 16 a Lecco, 15 a Lodi, 13 a Sondrio e 6 a Como.

