Covid Lombardia, i nuovi casi oggi sono 1.402 con 78 decessi

I nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia oggi 2 gennaio 2021 sono 1.402, di cui 71 'debolmente positivi', a fronte di 11.758 tamponi effettuati per un tasso di positività che si conferma all'11,9%. Si registrano 78 nuovi decessi. I nuovi positivi rispetto a ieri sono più che dimezzati, ma un numero di tamponi molto ridotto.

Il rapporto nuovi positivi/tamponi resta stabile, dopo giorni in costante crescita. Per quanto riguarda gli altri numeri, i guariti/dimessi sono 626 mentre le persone in terapia intensiva sono 491: quattro in più di ieri. Sono 3.293 i pazienti attualmente ricoverati negli altri reparti, 59 meno di ieri (3.293 totali). Da inizio pandemia sono stati eseguiti 4.896.792 tamponi.

Nelle province i nuovi casi sono così suddivisi: Milano 596 di cui 163 a Milano città; Bergamo 101; Brescia 226; Como 28; Cremona 46; Lecco 69; Lodi 16; Mantova 55; Monza Brianza 131; Pavia 49; Sondrio 11; Varese 72.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Gennaio 2021, 18:18

