Covid in Lombardia, bollettino 29 marzo 2022: 12.518 nuovi contagi e 21 morti

Sono 12.518 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia oggi, 29 marzo 2022, secondo i dati forniti dal ministero della Salute. A fronte di 99.284 tamponi effettuati, il tasso di positività è pari al 12,6%. Nelle ultime 24 ore si sono riscontrati altri 21 morti, per un totale di 39.218 decessi nella regione da inizio pandemia.

I pazienti in terapia intensiva sono 46, uno meno di ieri; mentre aumentano i ricoverati nei reparti Covid ordinari, oggi 1.010, 43 più di ieri.

Sono 4.088 i nuovi casi di Covid nel territorio metropolitano di Milano, di cui 1.857 nella città capoluogo. Incremento a quattro cifre anche in provincia di Brescia (+1.612), Monza e Brianza (+1.138) e in provincia di Varese (+1.132). I nuovi contagi sono oggi 822 in provincia di Bergamo, 729 a Como, 700 a Mantova, 687 a Pavia, 502 a Lecco, 412 a Cremona, 166 a Sondrio e 148 a Lodi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Marzo 2022, 21:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA