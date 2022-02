Covid in Lombardia, bollettino 28 febbraio: 1.388 i nuovi positivi e 28 morti

Sono 1.388 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus registrati oggi, 28 febbraio 2022, in Lombardia su 20.185 tamponi effettuati. Lo riporta il bollettino diramato dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 23 decessi: ieri erano state registrate 43 vittime. In totale i decessi da inizio pandemia in Lombardia sono arrivati a 38.603. Diminuiscono i casi rispetto a ieri, quando i contagi giornalieri Covid erano stati 3.332 su 61.166 tamponi. A livello di ricoveri, calano quelli nei reparti d'area medica degli ospedali e restano stabili quelli in terapia intensiva.

La situazione negli ospedali lombardi: i pazienti ricoverati nei reparti di area medica degli ospedali sono adesso 1.052 (7 in meno rispetto ai 1.059 di ieri). Stabile il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva: sono 97, esattamente come ieri. La percentuale di posti letto Covid occupati in terapia intensiva e in area medica è inferiore alle soglie per la zona gialla: da oggi, lunedì 28 febbraio, come anticipato dal presidente Attilio Fontana, la Lombardia è tornata dunque in zona bianca.

Di seguito la situazione nelle province lombarde, con la suddivisione per aree di competenza dei contagi rilevati nelle ultime 24 ore. Secondo quanto comunicato, nella provincia di Milano sono 451 casi. Nella provincia di Varese i casi sono stati 129, mentre sono stati 134 in quella di Monza e Brianza. A Bergamo i casi sono stati 72, a Brescia invece sono stati 185. A Como si sono registrati 77 casi, in provincia di Sondrio 29. In provincia di Mantova si sono avuti 51 casi, 21 nella provincia di Lecco e 31 in provincia di Cremona. Nella provincia di Lodi se ne sono registrati invece 20 e infine 96 in provincia di Pavia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Febbraio 2022, 18:33

