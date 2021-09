Covid Lombardia, il bollettino di oggi: 304 nuovi positivi e 10 decessi

Il tasso di positività, in Lombardia, è leggermente sopra l’1%, ovvero all'1,1%. A fronte 54.810 processati i nuovi positivi oggi, domenica 26 settembre, sono 304. Sono 10 decessi (un quarto di quelli che hanno perso la vita in 24 ore in tutta Italia), per un totale dall'inizio della pandemia di 34.022 vittime.

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+ 5) per un totale di 61 degenti. In provincia di Milano sono 110 i nuovi casi. A Brescia sono 35, a Varese 7, a Monza Brianza 31, a Como 27, a Bergamo 21, a Pavia 14, a Mantova 7, a Cremona 12, a Lecco 9, a Lodi 11 e a Sondrio 5.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Settembre 2021, 18:17

