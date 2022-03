Covid Lombardia, bollettino 23 marzo 2022: 9.206 nuovi contagi e 15 morti

Sono 9.206 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus registrati in Lombardia su 75.693 tamponi effettuati. Lo riporta il bollettino di oggi mercoledì 23 marzo 2022 diramato dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 15 morti (ieri erano stati 17) per un totale che da inizio pandemia in Lombardia è arrivato a 39.092 vittime. Diminuiscono i casi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 11.378 contagi su 95.788 tamponi. A livello ospedaliero, aumentano i ricoveri in area medica e anche quelli in terapia intensiva.

Questa nel dettaglio la situazione a livello di ricoveri: i pazienti ricoverati nei reparti ordinari Covid degli ospedali sono 940 contro i 934 di ieri (6 in più), mentre nei reparti di terapia intensiva sono ricoverati 47 pazienti (ieri erano 45), con tre nuovi ingressi giornalieri.

