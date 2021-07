Lombardia: crescono leggermente i decessi per Covid, meno i ricoverati

Sono 438 i nuovi postivi in Lombardia belle ultime 24 ore e 4 i decessi. Diminuiscono ancora i ricoverati nei reparti: - 7 nelle ultime 24 ore (in tutto 136) ma si registra un ricovero in più nelle terapie intensive (in tutto 31). Sul fronte dei vaccinati sono 4.554.741 i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale (il 65,7%) con quindi entrambi le dosi e la Regione stima di arrivare al 70% entro mercoledì, quindi, raggiungendo l’immunità di comunità.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Luglio 2021, 18:13

