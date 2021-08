Covid in Lombardia, il bollettino di lunedì 16 agosto 2021: 138 (12 a Milano) nuovi positivi e 3 decessi

Covid in Lombardia, il bollettino di lunedì 16 agosto 2021. Sono 138 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, a fronte di 5.960 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 2,3%. Nelle ultime 24 ore sono morte 3 persone, per un totale di 33.860 decessi nella regione da inizio pandemia. Nei reparti Covid ordinari sono ricoverate 311 persone, 3 più di ieri; mentre cala di 2 il numero dei pazienti in terapia intensiva, oggi 40.

Sono 43 i nuovi casi di Covid-19 nel territorio metropolitano di Milano, di cui 12 nella città capoluogo. Segue la provincia di Varese con 38 nuovi casi. Incremento inferiore negli altri territori della Lombardia: i nuovi positivi sono 10 in provincia di Mantova, 9 a Monza e Brianza, 8 a Lecco, 6 a Pavia, 4 a Bergamo, 3 a Como, 2 a Brescia, 1 a Cremona e Lodi, mentre non si registrano nuovi contagi in provincia di Sondrio.

Sistema sanitario informatico in tilt

Rallentamenti nell'attività delle farmacie e dei medici di base si stanno registrando in Lombardia a causa del blocco temporaneo della piattaforma informatica sanitaria della Regione, in corso dal pomeriggio di sabato 14 agosto. Nessuna conseguenza, assicurano dall'assessorato al Welfare, sull'operatività degli ospedali e nemmeno centri vaccinali anti-Covid (visto che in Lombardia il portale delle prenotazioni è gestito da Poste), mentre per i cittadini è impossibile accedere al fascicolo sanitario elettronico. I problemi tecnici, spiegano ancora dall'Assessorato, sono partiti la vigilia di Ferragosto dal surriscaldamento - probabilmente dovuto al grande caldo del fine settimana - dei cinque condizionatori che si trovano all'interno del Centro elaborazione dati di Aria, l'Agenzia regionale per gli acquisti e l'innovazione. I server sono stati quindi 'spentì dagli stessi tecnici al lavoro per ripristinare il sistema, che dovrebbe tornare operativo tra questa sera e domani mattina.

