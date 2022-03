Covid in Lombardia, il bollettino di venerdì 4 marzo: 4.326 nuovi positivi e 37 decessi

Covid in Lombardia, il bollettino di venerdì 4 marzo 2022. Sono 4.326 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 37 i decessi, portando a 38.726 il totale di vittime dall'inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono 55.912, mentre il rapporto test/positivi si attesta al 7,7%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 89 (-1) mentre quelli non in terapia intensiva scendono a 894 (-57).

Covid in Italia, il bollettino di oggi venerdì 4 marzo 2022: 38.095 nuovi casi e 210 decessi. Tasso di positività al 9,8%

Secondo quanto riporta il quotidiano bollettino diramato dalla Regione Lombardia sulla diffusione del Covid, in provincia di Milano sono 1.440 di cui 640 a Milano città, a Brescia 499 e a Monza e Brianza 397. Di seguito le altre province: Varese (356); Bergamo (286); Como (257); Pavia (228); Mantova (187); Cremona (176); Lecco (110); Sondrio (99); Lodi (88).

