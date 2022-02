Covid Lombardia, bollettino 15 febbraio: 7.757 casi e 33 morti. Quasi 900 contagi a Milano

Covid in Lombardia, il bollettino di martedì 15 febbraio 2022. Con 107.798 tamponi eseguiti sono 7.757 i nuovi casi contagi al Coronavirus in Lombardia con una percentuale di positività al 7,1%, in leggerissimo aumenta. Si conferma il trend in diminuzione dei ricoveri. In terapia intensiva sono 166 (+4) ma sono 1.872 negli altri reparti (-41). I decessi sono 33 che portano il totale da inizio pandemia a 38.109.

Bollettino Covid di martedì 15 febbraio: 281 morti e 70.852 nuovi positivi. Oltre 110mila guariti, ricoveri in calo

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 2.236 a Milano di cui 893 in città; a Bergamo 703, a Brescia 1.090, a Como 439, a Cremona 302, a Lecco 235, a Lodi 131, a Mantova 482, a Monza e Brianza 642, a Pavia 526, a Sondrio: 111 e a Varese: 575.

🔴Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-41). A fronte di 107.798 tamponi effettuati, sono 7.757 i nuovi positivi (7,1%).

📉 Consulta online i dati quotidianamente aggiornati sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Regione Lombardia.

➡️ https://t.co/eR0PI6N6JG pic.twitter.com/p0kH5f936r — Regione Lombardia (@RegLombardia) February 15, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Febbraio 2022, 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA