Covid in Lombardia, il bollettino di oggi venerdì 17 dicembre: 5.590 i nuovi positivi e 26 decessi

Con 146.245 tamponi effettuati è di 5.590 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in crescita al 3,8% (ieri 3,2%). In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+1, 147) e nei reparti (+8, 1.193). Sono 26 i decessi. Per quanto riguarda le province, sono 2.075 i positivi segnalati nel milanese (di cui 790 a Milano città), 281 a Bergamo, 561 a Brescia, 339 a Como, 129 a Cremona, 103 a Lecco, 139 a Lodi, 188 a Mantova, 590 a Monza e Brianza, 262 a Pavia, 81 a Sondrio e 426 a Varese. Si intensifica intanto la corsa all'immunizzazione, anche per i bambini.

Aumentano a 85 mila le prenotazioni per i vaccini anti Covid dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Di queste il 36,33%, cioè 30.813, provengono dall'Ats di Milano, che comprende anche Lodi.

Venerdì 17 Dicembre 2021

