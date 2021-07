Covid, la variante Delta è ormai dominante in Lombardia: riscontrata nel 45% dei positivi. Moratti: «Vaccinatevi».

La variante Delta corre, come peraltro previsto dalla vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti. Infatti, nella prima settimana di luglio conferma, in Lombardia, la sua progressione andando a superare quella inglese (Alpha): si segnalano 270 infettati dalla Delta (45%) e 142 dalla Alpha (24%).

Milano, variante Delta. Sala: «Niente maxi-schermo per la finale. Meglio essere prudenti»

Nel mese di giugno, invece, la variante predominante è stata l'Alpha con il 64% contro la Delta attestata all'11% su 1979 genotipizzazioni eseguite nel mese.È confermato dalla Regione che «nell'88% dei casi i contagiati sono pazienti non vaccinati, media che crolla al 6% tra coloro che invece hanno completato il ciclo vaccinale che, nei casi di contagio, comunque evita l'evolversi grave della malattia».

«Questi dati - rimarca Moratti - confermano la validità e l'importanza della vaccinazione che proprio oggi vede toccare in Lombardia 10 milioni di somministrazioni. La guerra però non è ancora vinta e mi appello nuovamente a tutti gli indecisi affinchè procedano con fiducia ad aderire alla campagna. Mi riferisco in particolare ai giovani, e alle loro famiglie, per i quali saranno a disposizione 500.000 slot speciali dal 23 agosto», che sono prenotabili da subito attraverso il portale della Regione Lombardia; chiamando il numero verde 800.89.45.45; rivolgendosi ai Postamat o ai postini.

