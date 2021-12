Covid, la Regione aumenta i posti letto per evitare la zona gialla. Salgono a 15 i casi Omicron. Esperti: «Cautela per il Natale»

La Regione, spinta dall’aumento dei contagi e dei ricoveri, aggiungerà fino a 2.015 posti letto per far sì che la percentuale di quelli occupati da pazienti Covid rimanga ancora sotto la soglia critica del 15%, e dunque sotto la soglia che la porterebbe inesorabilmente in zona gialla dal 27 dicembre. Ma non è la sola ragione. Lo scenario che abbiamo di fronte è di quello «di una fase espansiva del virus che impone organizzazione negli ospedale». gradualmente restrizioni per evitare che gli ospedali siano sommersi dal Covid.

LETTI LOMBARDIA La Lombardia può arrivare a fino a un massimo di 10.500 posti (oggi 8.485, di cui 1.193 occupati da contagiati Covid, ossia il 14%). La ragione della decisione sta nel rischio di andare in zona gialla dal 27 dicembre, ma soprattutto nello scenario che si staglia di fronte.



ALLERTA Raggiunto il massimo di 10.500 letti e superata la soglia del 15% di occupazione, saranno necessarie restrizioni per evitare di limitare la capacità degli ospedali di curare anche le altre patologie.

PAURA OMICRON Sale a 15, per ora, il numero di persone contagiate con la variante sudafricana Omicron in Lombardia. Gli ultimi 5 casi (scoperti venerdì 17) sono localizzati nella Bergamasca: solo tre sono tra loro collegati, mentre gli altri due non solo sono indipendenti dai primi tre, ma sono anche scollegati tra loro. Nessuna delle cinque persone è rientrata dall'Africa australe, come era già accaduto per i primi dieci casi di Omicron individuati in Lombardia. Segno ulteriore, questo, che la ben più contagiosa variante, circola ormai in Lombardia. E presto potrebbe diventare dominante, facendo schizzare gli infettati. Ciò, secondo i sanitari, impone «la massima cautela per i festeggiamenti di Natale».

