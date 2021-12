Covid in Lombardia, il bollettino di venerdì 3 dicembre 2.809 positivi e 15 vittime

Sono 2.809 a fronte di 124.960 tamponi effettuati i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 2,2% (ieri 1,7%). In terapia intensiva sono ricoverati in 114 (+3) mentre quelli non in terapia intensiva sono 912 (+19). Sono 15 le vittime per un totale di 34.428 dall'inizio della pandemia. I nuovi casi per provincia: a Milano sono 961, di cui 419 a Milano città, a Bergamo 117, a Brescia 348; a Como 135, a Cremona 93, a Lecco 83, a Lodi 53, a Mantova 124, a Monza e Brianza 299, a Pavia 134, a Sondrio 40 e a Varese, infine, 327.

