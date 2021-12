Covid, Fontana e Sala in contatto con persone positive. Entrambi sono comunque negativi

Il governatore Attilio Fontana e il sindaco Giuseppe Sala sono venuti a contatto con positivi. Alcuni membri del Cda della Rai incontrati giovedì mattina da Fontana e Sala sono infatti risultati positivi al Covid. Entrambi si sono sottoposti sabato 18 al tampone ed entrambi sono negativi. Sala, per precauzione, ha sospeso la partecipazione in queste ore a tutte le attività pubbliche previste dalla sua agenda. Fontana, invece, non aveva iniziative in programma.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Dicembre 2021, 19:17

