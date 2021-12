Covid in Lombardia, da lunedì 27 dicembre terza dose per 16-17enni. Oggi 4.581 nuovi casi e 15 morti

«Da lunedì 27 dicembre al via le prenotazioni della terza dose per i 16/17enni in Lombardia, che rappresentano una platea di 170.211 giovani». Lo ha annunciato la vicepresidente e assessora al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. La terza dose o dose booster sarà dunque estesa ai giovani tra i 16 e 17 anni e gli adolescenti fragili tra i 12-15. E Aifa si pronuncerà su tutti gli adolescenti tra 12-15 anni entro il mese di gennaio.

COME SI PRENOTA Per prenotare il vaccino, come sempre, è possibile utilizzare il portale della Regione: https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/. È possibile prenotare anche tramite call center al numero 800.894.545 (i tempi di attesa potrebbero essere lunghi, a causa del grande flusso di telefonate).

CORSA 150MILA TERZE DOSI Gli hub erano aperti anche a Natale e oggi, giorno di Santo Stefano, Con l’impennata dei contagi bisogna correre, perchè l’obiettivo è di arrivare 150 mila iniezioni al giorno (dalle attuali oltre 100 mila) per dare una forte accelerata alla campagna e creare lo scudo contro la variante Omicron. Si arruoleranno medici specializzandi e si crearanno nuove linee negli hub «Dobbiamo fare molto di più. Quella contro la nuova variante è una volata» ha ribadito Guido Bertolaso, consulente della campagna vaccinale in Lombardia.

BOLLETTINO COVID 26 DICEMBRE Il tasso schizza al 13,2%, ma ai tamponi processati sono pochissimi 34.639. Sono 4.581 i nuovi positivi al Covid in Lombardia registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 34.639 tamponi effettuati. Il tasso di positività è del 13,2%, in crescita rispetto a ieri quando si attestava al 7,8%. Crescono i ricoveri ordinari di 38 unità, per un totale di 1.439 persone, e anche quelli relativi alla terapia intensiva (+2 per un totale di 178 persone). Sono 15 le persone morte per Covid in regione nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le province la più colpita resta quella di Milano con 1807 contagi, di cui 1018 a Milano città, segue Varese con 630, Bergamo con 441, Como con 373, Brescia con 297, Monza e Brianza con 290, Pavia con 199, Sondrio con 102, Cremona con 85, Mantova con 68, Lodi con 60 e Lecco con 59.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Dicembre 2021, 17:59

