Lombardia, boom di ricoveri covid: 287 in 24 ore. Zona arancione a un passo

Mai così tanti ricoveri dall’inizio della quarta ondata. Oggi, 9 gennaio 2022, secondo il bollettino quotidiano diffuso da Regione Lombardia, sono 287 le persone che sono state costrette a ricorrere alle cure ospedaliere per l’aggravarsi del Covid. Nel dettaglio: + 280 nei reparti ordinai per un totale di 2.887 pazienti e + 7 nelle terapie intensive (in tutto 244 degenti).

Numeri che fanno intravedere l’avvicinarsi del cambio di colore in zona arancione: l’occupazione di pazienti Covid in area medica è al 27,6% (per il passaggio in arancione la soglia è del 30%), nelle terapie intensive è al 15,9% (in arancione con il 20%). Andiamo ai contagi: a fronte di 191.021 tamponi (solitamente al di sopra dei 200mila) i nuovi positivi sono 36.858 (4.194 a Milano città) con un tasso di positivo in calo rispetto i giorni scorsi al 19,3%. I deceduti sono 38.

I dati per provincia

Milano +10.410 (ieri +14.993);

Milano città +4.194

Bergamo +3.733 (ieri +4.858)

Brescia +5.049 (ieri +6.444) Como +2.457 (ieri +2.763)

Cremona +1.188 (ieri +1.720)

Lecco +1.172 (ieri +1.585 )

Lodi +915 (ieri +1.027)

Mantova +1.243 (ieri +1.928)

Monza e Brianza +3.261 (ieri +4.342)

Pavia +1.768 (ieri +2.729)

Sondrio +729 (ieri +679)

Varese +3.647 (ieri +3.988)

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Gennaio 2022, 18:11

