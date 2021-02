Covid in Lombardia: oggi 1491 nuovi positivi e 45 morti

In Lombardia a fronte di 17.871 tamponi effettuati, sono 1.491 i nuovi positivi (8,3 per cento). È quanto emerge dal quotidiano report della Regione con i dati sull'andamento della pandemia. Crescono i pazienti ricoverati nelle terapie intensive (+5, totale 364) e anche quelli negli altri reparti (-85, totale 3.562).

I nuovi decessi sono 45 con il totale che arriva a 28.103. Infine nelle ultime 24 ore aumentano di 3.122 le persone guarite/dimesse portando il numero complessivo a 495.828.

Ci sono alcuni casi positivi e quindi sono stati tutti posti in quarantena i circa 170 studenti della Residenza Spadolini, uno dei pensionati dell'università Bocconi di Milano. In occasione della partenza del secondo quadrimestre, l'ateneo ha infatti sottoposto a tampone rapido tutti i suoi studenti, a partire appunto da quelli presenti alla Spadolini, e, da quanto si appreso, non sarebbero pochi i casi di positività riscontrati che dovranno ora essere confermati dal tampone molecolare. In attesa della conferma, l'ateneo ha comunque deciso di mettere in quarantena tutta la residenza, una delle 8 in cui vengono ospitati gli studenti della Bocconi.

