Coronavirus, in Lombardia altri 8.607 casi positivi e 54 decessi: 1.554 i contagi a Milano

Sono 8.607 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, un numero inferiore a quello di ieri (8.919), ma a fronte di un minor numero di tamponi effettuati (39.658 contro i 46.781 di ieri). La percentuale di tamponi positivi, infatti, è salita oggi al 21,7 per cento rispetto al 19 di ieri. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia, che precisa che degli 8.607 nuovi casi, 243 sono «debolmente positivi» e sessanta sono stati scoperti a seguito di test sierologico. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 54 (ieri 73), per un totale di 17.589 da inizio pandemia.

Leggi anche > Coronavirus, superati i 700mila casi in Italia: oggi altri 29.907 positivi e 208 morti

Le persone ricoverate nei reparti ordinari sono oggi 4.246, 213 più di ieri, quando l'incremento sul giorno precedente era stato di 355. I pazienti in terapia intensiva sono oggi 418, 26 più di ieri, quando l'incremento sul giorno precedente era stato di 22. I guariti/dimessi sono oggi 489, per un totale di 4.486 dimessi e 92.201 guariti. La città metropolitana di Milano rimane la zona più colpita con 3.695 nuovi casi, di cui 1.554 a Milano città, seguita sempre dalle province di Varese (1.238) e Monza e Brianza (1.195).

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Novembre 2020, 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA