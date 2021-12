Covid, aumentano i ricoveri. Moratti: «Situazione seria, ma monitorata». A Santo Stefano arrivati a 3 milioni di terze dosi

«La situazione epidemiologica resta seria, ma monitorata», assicura la vicepresidente e assessore regionale al Welfare Letizia Moratti, che a Santo Stefano si è recata all'ospedale di Desio, in Brianza, per valutare l'andamento dell'Unità Mobile allestita da Areu, a supporto delle attività di Pronto Soccorso per lo screening Covid.

Covid in Lombardia, da lunedì 27 dicembre terza dose per 16-17enni. Oggi 4.581 nuovi casi e 15 morti

RICOVERI Intanto, aumenta leggermente l'occupazione dei posti letto in area medica, al 13,69% contro il 13,68% della vigilia di Natale, ma al di sotto del 13,75% del 23 dicembre. Più sensibile, invece, l'aumento del tasso di occupazione delle terapie intensive, che il giorno di Natale ha raggiunto l'11,63% contro il 10,98% del 24 dicembre.

3 MILIONI DI TERZE DOSI Il Natale non ha fermato la campagna vaccinale. A Santo Stefano, dopo che nella giornata di ieri la Lombardia ha raggiunto il traguardo di 3 milioni di terze dosi, supera il tetto di 19 milioni di dosi complessivamente somministrate.

