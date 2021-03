Covid, apre hub Malpensa Fiere: 5500 vaccini al giorno

Puntuali decine di anziani over 80, la maggior parte accompagnati, si sono presentati alle 8,30 all'Hub vaccinale massivo nell'area espositiva di MalpensaFiere a Busto Arsizio (Varese), aperto da oggi. In mattinata sono arrivati in visita anche il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Covid, che ha sottolineato come la struttura sia un esempio 'di buona praticà, e Fabrizio Curcio, capo del dipartimento della Protezione Civile, che ha ringraziato 'quella parte del Paese che si mette volontariamente a disposizione nell'ambito del sistema di protezione civilè. Nella prima prima fase l'hub funzionerà 7 giorni su 7, 10 ore al giorno, ed è in grado di garantire 5500 vaccinazioni al giorno.

«Oggi siamo partiti con 10 linee per gli over 80 e potremmo arrivare a 30 se arrivassero i vaccini, triplicando la nostra capacità - ha detto Marino Dell'Acqua direttore sociosanitario di Asst Valle Olona, confermando che, per quanto riguarda le prenotazioni, 'dai primi di aprile partirà il sistema di registrazione di Poste Italianè. »Un sistema che sarà molto più agevole per chi si deve prenotare - ha spiegato - e permetterà quindi l'avvio della campagna massiva sulla popolazione, questo aiuterà a velocizzare prenotazioni, ispezioni e inserimento nel centro vaccinale«. »Il generale ci ha dato degli ottimi ritorni - ha concluso riferendosi alla visita di Figliuolo - questo vuol dire che stiamo lavorando bene e aiuta l'umore di coloro che ci hanno messo tanto per arrivare a questo risultato«. Secondo Fabio Lunghi, presidente della Camera di Commercio di Varese, proprietaria di MalpensaFiere, che si trova tra l'uscita dell'A/8 di Busto Arsizio e la superstrada per l'aeroporto, la struttura 'potrà certamente fungere da polo vaccinale anche per tutte le aziende del territoriò.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Marzo 2021, 15:08

