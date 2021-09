Covid in Lombardia, 360 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Diminuisce il numero dei ricoverati in terapia

Covid in Lombardia, il bollettino di oggi. 360 nuovi positivi al Covid: è questo il bilancio fatto in Lombardia in base ai 40.119 tamponi fatti nelle ultime 24 ore, che portano il tasso dei positivi allo 0,8%. Diminuiscono, invece, i ricoverati nei reparti, che sono 427 (-10), mentre in terapia intensiva sono 59, con due pazienti in più. I morti sono due.

Leggi anche - Covid in Italia, il bollettino di venerdì 17 settembre 2021: 4.552 nuovi casi e 66 decessi. Il tasso di positività a 1,6%

Secondo il quotidiano bollettino diramato oggi da Regione Lombardia sulla diffusione del Covid 19, Varese è la provincia con il maggior numero di positivi (97), mentre quella di Milano ne conta 85, di cui 35 a Milano città e Brescia 44. I dati delle restanti province, invece, sono: Monza e Brianza (21); Pavia (19); Mantova (17); Cremona e Lodi (14); Lecco (10); Bergamo e Sondrio (8); Como (6).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA