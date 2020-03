Coronavirus, perché tutti quei casi in Lombardia? Il virologo spiega: «Troppi ricoveri in ospedale»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 16:36

Nell'insarebbero stati commessi alcuni errori molto gravi. A segnalare la cosa è il virologo dell'Università di Padova Giorgio Palù, che è anche presidente uscente della Società Italiana e Europea di Virologia. Secodo lui, in un primo momento, si sarebbero effettuatiavorendo il contagio.«La Lombardia ha ospedalizzato il 66 per cento dei pazienti mentre il Veneto ne ha ospedalizzato mille su 4mila», ha spiegato in un'intervista rilasciata al Quotidiano del Sud. Si sarebbe trattato di un errore di valutazione molto grave. Secondo il virologo non si sarebbero considerati da subito i rischi che si correvano e ha spiegato che molti pazienti avrebbero potuto fare un monitoraggio domestico, soprattutto se non era necessaria intubazione o ossigenazione artificiale. Poi Palù afferma: «Sappiamo che il virus ha una diffusione nosocomiale, Lodi ha avuto l’esempio del paziente zero da cui poi si è diffuso il contagio» e consiglia: «Quindi ora basta: ricoveriamo il meno possibile, solo in caso di necessità».L'unico modo per arginare il virus, sostiene l'esperto è limitare i contatti. Non ci sono cure, ma molti pazienti possono seguire le terapie a casa, in isolamento, monitorati dai medici a distanza. Rispettare queste misure precauzionali potrebbe fare la differenza.