Milano, 118 sotto assedio: chiamate aumentate del 45%

Le linee del 118 prese d'assalto dai malati Covid. Domenica (ultimo dato disponibile) sono state 761 contro una media di 525 di una settimana fa. Sono quindi aumentate del 45% le richieste di aiuto da parte di pazienti positivi, a Milano e Monza, con «problemi respiratori e infettivi», più o meno seri. «Per ora non si registrano problemi sul numero di ambulanze a disposizione per le persone più gravi e c'è margine per aumentarle», assicura Claudio Mare, responsabile delle organizzazioni territoriali di Areu. Ma l'impennata di telefonate fa paura, perché non si verificava dallo scorso novembre. Per i sanitari è «un campanello d'allarme che fa presagire un ulteriore peggioramento della curva Covid».



Altro dato sentinella sono gli accessi alle terapie intensive: sono 607 i letti occupati a livello regionale, contro i 511 della settimana scorsa. Con le rianimazioni piene al 90% solo in provincia di Brescia, che resta l'epicentro della terza ondata tanto che gli ospedali sono al collasso, senza più posti liberi. Ieri, infatti, sono stati trasferiti altri 30 pazienti dal bresciano verso i nosocomi regionali meno in sofferenza.

«I numeri non stanno migliorando», ammette il governatore Attilio Fontana a margine della presentazione del Treno sanitario di Areu, ospedale mobile per spostare in sicurezza 21 malati intubati delle zone più colpite. «Noi stiamo cercando di contenerli con tutte le misure possibili aggiunge Fontana - come l'arancione rafforzato che è già restrittivo. Ma il virus è molto più veloce e rapido, quindi altre decisioni vanno prese con la massima urgenza». Sulla riapertura delle scuole - chiuse venerdì scorso per il record negativo di 943 alunni positivi nell'ultima settimana di lezione dall'1 all'8 marzo - non si ipotizza un data.

Che la Regione Lombardia vada incontro spedita alla zona rossa (forse da lunedì) ormai lo dicono tutti i parametri. Lo scenario è chiaro: ieri sono stati tracciati altri 4.084 nuovi contagiati e si sono contati altri 63 decessi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Marzo 2021, 10:07

