Corvetto, cavalcavia addio: il Comune stringe i tempi per l'abbatimento, ad agosto prove generali di chiusura

Il cavalcavia del Corvetto sarà demolito. Il conto alla rovescia è iniziato e il destino del mostro sopraelevato è segnato: l'ultimo chilometro di Autostrada del Sole che entra a Milano affacciandosi tra i balconi delle case sarà raso al suolo dopo il 2022.



L'iter burocratico è però iniziato e il progetto è già in Comune: al posto del ponte ci sarà un lungo viale alberato con pista ciclabile da corso Lodi a via Marochetti e tra viale Lucania a viale Martini. Il sindaco Giuseppe Sala schiaccia il piede sull'acceleratore, dichiarando che «l'abbattimento è nel Piano urbano della mobilità approvato nel 2018, ma è il caso di stringere i tempi». Anche per una questione pratica, visto che ormai è sottoutilizzato. Il passaggio è vietato di notte, mentre nelle ore di punta, secondo le stime dell'assessorato alla Mobilità, passano meno di 30 veicoli al minuto: dalle 8 alle 9 del mattino 1788 mezzi (1526 auto, 155 moto, 107 furgoni); dalle 18 alle 19 invece 1769 mezzi (1.704 auto, 45 moto, 20 furgoni). Troppo pochi per giustificare l'esistenza di un viadotto così impattante in mezzo a un quartiere già difficile come appunto il Corvetto.



È stato uno dei simboli della civiltà dell'automobile, eretto agli inizi degli anni 60. Ingombrante e pericoloso, visto i numerosi incidenti. Nel 2011, dopo continue cadute di calcinacci, è stato riqualificato, per poi essere abbellito con murales. Ha sempre avuto i riflettori puntati addosso e i residenti dei palazzi affacciati sognavano la sua demolizione da anni.



Ad agosto parte il test che prevede la chiusura del cavalcavia 24 ore su 24, dai cinque ai venti giorni, così da studiare gli effetti sul traffico. Costo dell'abbattimento? 35 milioni di euro, compreso il restyling verde della zona dove s'immagina in viale Lucania un doppio filare di alberi e piste ciclabili. «È un'opera che non appartiene più alla nostra città», ha spiegato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, annunciando poi che, prima dell'estate, vi sarà installato un autovelox per disincentivarne l'uso.



