Milano, incidente choc: crolla la scala di un palazzo e un manutentore degli ascensori precipita per sei metri.

È crollata una parte di una scala interna e un operaio di 41 anni è caduto nel vuoto per circa sei metri. È accaduto mercoledì mattina in un palazzo a Milano al civico 54 di corso Vercelli. Il ferito, un tecnico addetto alla manutenzione degli ascensori, è stato accompagnato al Niguarda, in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Al momento dei soccorsi pare fosse cosciente: secondo quanto riferito dall'ospedale, avrebbe riportato un trauma cranico, un trauma torace, alla schiena e alla gamba.

RICOSTRUZIONE Secondo la prima ricostruzione, il lavoratore stava scendendo dalle scale del terzo piano dell’edificio, trasportando le funi di carico dell’ascensore, quando sono ceduti, sotto i suoi piedi, alcuni gradini di marmi. E l’uomo è precipitato per circa sei metri. Poi, è stato estratto dalle macerie dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. La scalinata e l’ascensore inutilizzabili hanno costretto i vigili del fuoco a far uscire con l’autoscala alcune famiglie

