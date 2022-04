Milano, ciclabile in Corso Sempione: da martedì 26 aprile partono i lavori

Milano, ora si parte: da martedì 26 aprile al via i lavori di realizzazione della pista ciclabile in Corso Sempione. L'annuncio è arrivato direttamente da Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8.

Ciclabile Corso Sempione, il cronoprogramma dei lavori

Si partirà martedì prossimo con la tratta 4, che corrisponde al tratto tra via Melzi d'Eril e via Moscati (lato civici pari), con i lavori che dovrebbero terminare a metà luglio. Nell'ultima settimana di giugno, invece, partiranno i lavori sulla tratta 1 (civici dispari nel tratto da via Canova a via Ferrucci) e sulla tratta 5 (civici pari tra via Procaccini e via Losanna), con il termine previsto entro metà settembre. A fine agosto partiranno invece i lavori sulla tratta 2 (civici dispari tra via Ferrucci e via Arona), con termine previsto entro metà novembre. A settembre si procederà poi con la tratta 6 (civici pari da via Losanna a via Biondi) con termine previsto per fine ottobre, e da ottobre in poi i lavori interesseranno la tratta 3 (civici dispari da via Arona a via Filiberto), con termine previsto entro Natale.

Corso Sempione, il progetto di restyling

I lavori partono in ritardo rispetto a quanto precedentemente annunciato, a causa di alcune negligenze dell'azienda che si era aggiudicata l'appalto e della non idoneità della società giunta seconda in graduatoria. Dopo una nuova gara d'appalto, i lavori ora sono pronti a partire, nell'ambito di un restyling più generalizzato di tutta l'arteria cittadina. Al posto delle auto in sosta su Corso Sempione, infatti, ci sarà un percorso ciclopedonale ma anche la creazione di 270 nuovi posti auto regolari. L'investimento totale, finanziato con fondi europei, è pari a circa 4 milioni di euro. Il progetto prevede Corso Sempione con due corsie per senso di marcia e un controviale per ogni direzione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Aprile 2022, 16:43

