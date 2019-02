Arbitro aggredito a colpi di spazzola: choc sul campo di calcio a Corsico

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 20:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Insulti, minacce, spintoni, manate e il lancio di una spazzola: è quanto ha subito l'arbitro di una partita del campionato di seconda categoria di Milano da parte dell'allenatore e alcuni giocatori del Corsico, puniti con squalifiche complessive di quasi tre anni. Il tecnico - si legge nella decisione del giudice sportivo - è stato fermato fino al 30 giugno 2020 perché a fine gara ha trattenuto per la divisa il direttore di gara, consentendo a un suo calciatore, squalificato fino al 31 marzo 2020, di colpirlo violentemente tre volte col palmo della mano sul petto dopo avergli rivolto offese e minacce.Un altro giocatore è stato fermato 4 turni per condotta irriguardosa e spinte all'arbitro, a cui in pronto soccorso è stata diagnosticata una contusione allo sterno con 5 giorni di prognosi. Minacce e offese sono arrivate negli spogliatoi da un terzo calciatore, squalificato fino al 30 giugno anche per aver lanciato con forza una spazzola che ha sfiorato il volto del direttore di gara.