Corsi di italiano per donne migranti, crollo delle iscrizioni: «I mariti non vogliono»

Martedì 15 Ottobre 2019, 13:11

Loro vorrebbero iscriversi, ma ai mariti non sta affatto bene: da tempo la scuola Francesca Amoni, in via Marsala a Milano, organizza corsi di italiano per donne migranti, per favorire l’integrazione a partire dalla lingua, ma nel giro di un anno le iscrizioni sono crollate, fino a vedere numeri dimezzati. Il motivo? Gli uomini non vogliono.​I corsi sono gratuiti: basta tesserarsi, per pochi euro. Come scrive il Corriere della Sera, quest’anno le donne iscritte sono una trentina: vengono da diversi parti del mondo, alcune sono vittime della tratta, portate in Italia per la prostituzione. Ma solo un anno fa, erano molto di più, esattamente il doppio: «Capisci il loro disgio, i mariti le costringono a stare a casa», ha detto al Corriere la presidente Roberta Larghi, tra le insegnanti della scuola.