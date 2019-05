Corruzione, otto arresti tra Milano e la Calabria

I carabinieri di Monza stanno eseguendo otto arresti tra le province di Milano e Reggio Calabria, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Monza a vario titolo per peculato, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, accesso abusivo a sistemi informatici e telematici, rivelazione di segreto d'ufficio, falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ricettazione, favoreggiamento personale, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli arrestati un appartenente alle forze dell'ordine, accusato di vari illeciti e arrestato nel 2017 con mezzo chilo di eroina. Mercoledì 22 Maggio 2019, 07:39

