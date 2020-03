«Inquinamento e coronavirus a braccetto: lo smog accelera la diffusione»

Tra coronavirus e smog c'è un legame molto stretto. Il covid 19 ha ucciso le poveri sottili, ma forse sono state proprio queste ultime a facilitarne la diffusione a Milano, nella Città Metropolitana e in tutta la Lombardia.

Secondo i ricercatori della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), insieme a quelli delle Università di Bologna e di Bari, «le polveri sottili sarebbero stati dei vettori di trasporto del virus». «E così le alte concentrazioni di agenti inquinanti, registrate a febbraio, hanno accelerato l'epidemia», spiega Leonardo Setti, ricercatore del dipartimento di Chimica dell'Università di Bologna. Gli esperti hanno osservato la curve del contagio da covid 19 con la curva di pm10: ebbene, secondo lo studio, «il numero di casi infetti è aumentato ai primi di marzo, ovvero due settimane dopo (approssimativamente il tempo di incubazione del virus) il picco di smog, registrato tra il 10 e il 29 febbraio». La letteratura scientifica dopotutto ha già più volte sostenuto che le particelle inquinanti sono dei trasportatori di molti virus. «Ciò significa - aggiunge Gianluigi de Gennaro, del dipartimento di Biologia dell'Università di Bari - che le polveri stanno veicolando il covid 19. Più particelle ci sono e più si creano autostrade per i contagi». «È quindi necessario prosegue - ridurre al minimo le emissioni, sperando in una meteorologia favorevole». Questa è una brutta notizia. Alla quale se ne aggiunge un'altra. La concentrazione di pm10, secondo le centraline dell'Arpa, negli ultimi dieci giorni, è sempre rimasta tra i 16.8 e i 25.5 mg/mc. Merito della chiusura di Milano per l'emergenza sanitaria, con le strade che sono deserte perché i cittadini devono stare a casa, limitando le uscite alle necessità fondamentali. Ma da martedì il pm10 tende ad alzare la testa e mercoledì (ultimo dato disponibile) le media nell'area metropolitana è stata di 50.1 mg/mc; 49 mg/mc in via Senato, nel centro di Milano. Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 09:02

