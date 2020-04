Coronavirus a Milano, Sala e Fontana in Duomo deserto per la messa della Palme

Un'immagine emblematica di questa Pasqua al tempo del Coronavirus è quella del sindaco di Milano Giuseppe Sala con la fascia tricolore, il presidente della Lombardia Attilio Fontana e il prefetto Renato Saccone che oggi - seduti in prima fila ciascuno in un banco diverso - hanno assistito alla messa della domenica delle palme celebrata dall'arcivescovo monsignor Mario Delpini in un duomo deserto. Fontana, Sala e Saccone sono stati invitati in rappresentanza di tutta la popolazione di Milano per una celebrazione che tradizionalmente porta in cattedrale migliaia di fedeli. «Pasqua ci regali una vita nuova» è l'esortazione con cui l'arcivescovo ha concluso l'omelia. Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Aprile 2020, 12:10

