Coronavirus a Milano, pronto l'ospedale militare di Baggio

Sono visibili dall'esterno dell'ospedale militare di Milano i preparativi per il previsto arrivo di una sessantina di malati di Coronavirus che vengono dimessi dall'ospedale ma hanno bisogno di qualche giorno di isolamento prima di tornare a casa. Nello storico ospedale militare nel quartiere di Baggio alla semiperiferia del capoluogo lombardo entrano ed escono mezzi dell'Esercito, dei carabinieri ma non si sono ancora viste ambulanze civili.



E' pronto all'ospedale militare di Milano il reparto che può arrivare ad ospitare una sessantina di persone positive al coronavirus. Non é invece ancora stato deciso, a quanto si è saputo da fonti dell'Esercito, quando avverrà il trasferimento dei pazienti, cosa che accadrà in data comunque prossima, ma non oggi. Si sta infatti decidendo in queste ore quanti e quali di questi saranno trasferiti da vari nosocomi milanesi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 08:54

