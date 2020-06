Coronavirus, a Milano oltre 1200 morti nelle Rsa in tre mesi. Contagiato il 40% degli operatori

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Giugno 2020, 09:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

mentre il 40% degli operatori, a fine aprile, era assente per motivi legati alla diffusione del Covid 19. Sono i dati diriportato da Il Corriere della Sera in cui si racconta l'evolversi dell'epidemia di Covid tra gli ospiti di queste strutture.L'Ats di Milano,ha raccolto i numeri forniti dalle Rsa dell'intero territorio che comprende anche il lodigiano, in particolare quello dei decessi: al 20 maggio il 26 per cento dei morti, ha avuto certamente il Covid-19, il 34 per cento ha manifestato sintomi sospetti. In tre mesi, dal 20 febbraio al 20 maggio le strutture dichiarano 4.486 morti e più della metà, il 59,6% sono attribuibili al virus.Nelle Rsa di Milano città il valore più alto: 61,65%, 1273 persone tra covid accertato e sospetto. «Informazioni che ci devono far riflettere», dice Vittorio Demichelis , direttore sanitario dell'Ats Milano secondo il quale «per affrontare la questione sarebbe servito più personale» e «andrà rivalutata la sicurezza delle strutture».