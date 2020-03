Coronavirus, nuovo ospedale in Fiera a Milano: Fontana chiama Bertolaso

Nessuna polemica, semplicemente per ora non siamo in possesso di quegli strumenti utilizzati per aprire letti in rianimazione. Nessuno è stato in grado di fornirci medici e ventilatori

ma l'ipotesi di creare un ospedale in Fiera dedicandolo esclusivamente ai pazienti Covid "non la abbandoniamo": lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Abbiamo lanciato una call internazionale per i ventilatori ovunque si producano, ci proveremo ancora per qualche giorno

, ha aggiunto.

Il dialogo è ancora aperto - ha proseguito Fontana - tra pochi minuti andremo ad ascoltare il nuovo commissario per cercare di capire se si può portare avanti il discorso e come portarlo avanti. Tempi? Va fatto subito, con la massima urgenza









L'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso è stato scelto dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana come proprio consulente personale per seguire il progetto di un ospedale temporaneo che nascerà negli spazi di Fiera Milano.

