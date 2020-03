Coronavirus a Milano, da domenica i pazienti nel nuovo ospedale in Fiera. Oggi la benedizione di Delpini

Coronavirus, nuovo ospedale a Milano. Arriveranno

tra domenica e lunedì

i primi pazienti nel nuovo centro di terapia intensiva allestito all'interno della Fiera di Milano e dedicato alla gestione dei pazienti Covid. Lo ha annunciato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, spiegando che il

coordinamento scientifico dei padiglioni sarà affidato al professor Antonio Pesenti

direttore dell'Anestesia e rianimazione del Policlinico di Milano.

na grande opera che solo l'ingegno e la concretezza lombarda potevano realizzare in così poco tempo»: così il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana ha definito l'ospedale in Fiera, dove oggi è tornato «per la benedizione dell'arcivescovo Mario Delpini. Con lui - racconta al termine della visita - ho incontrato tutti i lavoratori che in questi giorni hanno contribuito giorno e notte alla nascita di questa struttura». «A tutte le maestranze - ha aggiunto - va il mio più sentito ringraziamento. Un pensiero particolare lo rivolgo all'amico Guido Bertolaso che, fin dal primo momento, ha creduto in questa missione e, nonostante sia stato colpito dal virus, continua a contribuire a distanza in maniera fattiva per rendere l'ospedale operativo».



L'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha benedetto questa mattina i padiglioni della Fiera di Milano in cui è stato allestito l'ospedale per far fronte all'emergenza coronavirus, che sarà inaugurato domani. Delpini, accompagnato dal presidente della Fondazione Fiera Enrico Pazzali, dal governatore Attilio Fontana e dal sindaco Beppe Sala, ha incontrato anche le maestranze, pregando per il loro lavoro e il loro impegno: «facciamo l'elogio dell'impresa» quando «è intraprendenza per migliorare le situazioni» e quando tutti da dirigenti a collaboratori a consulenti «sentono il dovere personale di rimediare ai disastri, di attivarsi di fronte ai bisogni, senza cercare scuse, delegare ad altri, stare alla finestra a commentare e criticare», ha detto l'arcivescovo. «Facciamo l'elogio della generosità» e «di quel modo di lavorare che non si accontenta del minimo richiesto, che non difende con meschinità i propri orari e le proprie gratificazioni; di chi nel momento dell'emergenze si sporge oltre» e «non calcola tutto in base a orari e diritti; si sente partecipe dello sforzo generale», ha aggiunto Delpini elogiando poi anche «la scienza e la competenza» e «quello che la ricerca ha raggiunto» pur ricordando il «senso del limite, con la modestia di chi sa che si può fare molto ma che non tutto è possibile e non tutto è buono». Infine, un elogio alla stanchezza «che porta con sé la fierezza dell'impresa compiuta» e «che non si aspetta premi ed elogi perché è già premio a se stessa» e «il risultato è a servizio della gente». «Dio benedice la stanchezza di questo momento e benedirà anche il riposo, quando sarà», ha concluso Delpini.

