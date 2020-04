Coronavirus a Milano, da inizio aprile +473 morti rispetto agli anni passati

Coronavirus, Stefano guarito a 51 anni: «Io sopravvissuto, vi racconto l'inferno del virus»

Sono aumentati rispetto ai due anni precedenti i dati dei decessi dei residenti a Milano nei mesi di marzo, in particolare dalla seconda metà del mese, e aprile. Per quanto riguarda il mese di marzo se i decessi del 2018 sono stati 1206 e nel 2019 erano 1224, nel 2020 i decessi sono saliti a 2130.seppur considerando solo quelli della prima decade del mese, fino al 9 aprile, presentano lo stesso trend in crescita: se sia nel 2018 sia nel 2019 si sono registrati 352 decessi, nel 2020 i decessi sono saliti a 825. Quindi nei primi 9 giorni di aprile ci sono stati a Milano, per quanto riguarda i residenti, 473 decessi in più rispetto agli scorsi anni.digitale e Servizi civici del Comune di Milano, Roberta Cocco, in commissione consiliare riunita in video conferenza. Sommando i primi mesi del 2018, 2019 e 2020 fino al 9 aprile di ciascun anno a Milano ci sono stati 4281 decessi nel 2018, 3888 nel 2019 e 5259 nel 2020.