Coronavirus a Milano, 206 multati su oltre 8mila controlli

Coronavirus a Milano. Sono 206 , su 8351 controlli, le persone multate ieri in base all'ultimo provvedimento emanato dal Governo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Dai dati del monitoraggio effettuato a Milano dalla forze dell'ordine, resi noti dalla Prefettura, risulta anche che sono 5 le persone denunciate per aver reso false dichiarazioni. Riguardo invece ai 4154 esercizi commerciali controllati le sanzioni amministrative sono state 4 mentre un solo provvedimenti di chiusura provvisoria è stato disposto. Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Marzo 2020, 11:11

