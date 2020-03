Coronavirus a Milano, la commovente lettera di una figlia: «Mio papà è morto, ma ringrazio di cuore i medici»

Festa del papà, una lettera scritta da una figlia ai medici e al personale sanitario del Policlinico di Milano fa commuovere, nel pieno dell'emergenza coronavirus. La lettera, pubblicata online una settimana fa (giovedì 12 marzo), è scritta da una donna di 45 anni, figlia di un signore che ha lottato contro la morte, ma purtroppo non ce l'ha fatta: è deceduto da solo, senza potersi stringere ai suoi cari, ma con attorno a lui i medici e gli infermieri. E sua moglie è ancora nello stesso ospedale, a lottare per la vita.



Il mio papà ci ha lasciato ieri colpito dal virus da venerdì. Solo. Senza sua moglie, senza i suoi due figli a tenergli la mano. Ma so che è stato circondato da tanta umanità. Mi diceva al telefono: 'sono tutti gentili ma corrono tanto, poverini!' - si legge nella lettera - Io lo so che correte. E ce la mettete tutta e vi ringrazio di cuore

.



Il Policlinico milanese è uno degli ospedali in prima linea contro l'emergenza Covid-19: una settimana prima, il padre della donna era stato colpito da un'infezione.

Sono una mamma di 45 anni. Una moglie, ma prima di tutto una figlia. Di due genitori meravigliosi

. Uno se n'è andato, portato via dal coronavirus, l'altro lotta per la vita.

Ora anche mia mamma è ricoverata e spero che ce la farà. Posso solo sperare, consapevole però che è in ottime mani

, dice la figlia che

in questo momento surreale e di totale impotenza

trova

la forza di scrivervi il mio pensiero

«Grazie a tutta l'équipe - scrive - Grazie per le corse, grazie per un sorriso nascosto dalla mascherina, grazie per il coraggio e la professionalità. Grazie a tutti ragazzi! Spero di potervi ringraziare uno per uno quando tutto sarà finito. Spero di potervi stringere la mano, guardavi negli occhi e trasferirvi tutta la mia stima e la mia riconoscenza. Grazie di cuore», conclude la missiva, che è firmata «una mamma, un nipote e un genero».