Coronavirus a Milano, il virologo Galli: «Domenica il giorno della verità»

Infettivologo Massimo Galli, professore di malattie infettive all'Università di Milano e primario dell'ospedale di Milano Sacco, nel weekend sono attesi i primi effetti delle restrizioni anti-contagio covid 19. A che punto è la battaglia di Milano, con il suo milione e 300mila abitanti, oltre 3 milioni nella Città Metropolitana?

«A Milano il virus non sta sfondando. Mi auguro continui così, perché altrimenti saremmo nei guai fino al collo. Nei prossimi giorni dobbiamo regolarci: domenica non sarà il giorno del giudizio, ma potremo tirare una riga per capire come sta procedendo l'emergenza. E decidere come andare avanti nella battaglia, senza mollare un attimo».

Milano è la frontiera da difendere per evitare il collasso. Se potesse mettere in atto un'altra restrizione?

«Quello che andava fatto è stato fatto. Le restrizioni vanno nella giusta direzione, il distanziamento sociale va molto bene. Ora dobbiamo ragionare, per proteggere Milano, se possono esserci situazioni o luoghi particolari dove i contagi aumentano in modo anomalo».

Fare attenzione ai campanelli di allarme?

«Molto di più. Individuare con precisione chirurgica se c'è un quartiere, un luogo preciso, un Comune intorno alla città dove ci sono segnali di pericoli e avvisaglie di diffusione del virus in modo prepotente. Domandarsi il motivo e lì agire immediatamente con operazioni di contenimento».

Milano finora regge.

«È in mezzo a una realtà, la Lombardia, che è molto colpita. I flussi di persone sono tanti, quindi, è lecito aspettarsi problemi, infatti, infezione qua e là ci sono. L'importante è circoscrivere situazioni a rischio appena si presentano».

Nel caso di un'esplosione di contagi?

«Per evitare di mandare in tilt gli ospedali, già sono in affanno e non reggerebbero più, bisogna allestire una struttura d'emergenza, con posti di rianimazione. E questo lo stiamo già facendo a Fiera Milano. Poi, pensare a ambiti per le persone in quarantena che stanno relativamente bene».

Le persone hanno paura che il virus viva sulle superfici?

«Il virus rimane sulle superfici, ma è marginale e non deve creare fobie, perché perde la carica virale. È quindi terroristico dire che le superfici possono trasmettere il virus. Attenzione a starnuti e colpo di tosse, nel momento in cui non si è distanti almeno a metro, meglio ancora un metro e ottanta. Mai mettersi le mani in faccia, naso, occhi, bocca».

Che messaggio lancia?

«Ce la faremo. Non sarà una battaglia veloce, ma sarà più breve se tutti rispettiamo le regole e non usciamo inutilmente da casa».

Prima di essere un dottore è un essere umano: ha paura?

«Il diavolo fa meno paura se lo conosci, certamente il covid-19 fa paura e ricordo a me stesso e ai miei collaboratori che la troppa confidenza fa perdere la riverenza. E questo virus va trattato con molta riverenza».



riproduzione riservata ® Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA