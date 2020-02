Coronavirus, a Milano il Forum chiuso fino al 1 marzo: saltano i Pinguini Tattici Nucleari e Olimpia-Virtus Roma

In ottemperanza all’ordinanza firmata dal Presidente Attilio Fontana, di concerto con il Ministro della Salute Roberto Speranza, valida per tutto il territorio lombardo, Vi informiamo che tutte le attività sono sospese fino al 1° marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni. Spiacenti per il disagio

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Febbraio 2020, 20:05

