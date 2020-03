Coronavirus, la comunità etiope dona cibo per gli italiani: «Ci avete salvato dal mare»

Coronavirus, scarica il nuovo modulo di autocertificazione

La Croce Rossa ci ha salvato dal mare, Milano ha accolto noi e i nostri figli. Per questo motivo oggi abbiamo voluto dare un segno concreto della nostra solidarietà" - si legge nel post della sezione milanese della Croce Rossa italiana - Grazie alla comunità Oromo di Milano che ha donato generi alimentari indispensabili che porteremo a famiglie e persone in difficoltà

.

La comunità etiope Oromo di Milano ha fatto un bellissimo regalo alle famiglie italiane in difficoltà, in questi tempi di durissima emergenza: una donazione di generi alimentari alla Croce Rossa, destinata per le famiglie e le persone in difficoltà. È stato il presidente dell’associazione Oromo, Husen Abdussalam, a consegnare cinque carrelli di generi alimentari ai volontari della Croce Rossa.Per anni infatti la Croce Rossa di Milano ha accolto i richiedenti asilo africani, molti provenienti proprio dall’Etiopia: la notizia della donazione è stata data proprio dal comitato dei volontari sulla pagina Facebook ufficiale, in cui sono state postate anche le foto. «"