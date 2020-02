Coronavirus a Milano, boom di disdette per gli alberghi. E anche i ristoranti si svuotano

Il Coronavirus svuota alberghi, bar, pub e ristoranti. La paura del contagio è palpabile a Milano e induce a rimanere fra le mura domestiche. Anche se le stime sono al momento approssimative, si parla di un 30 per cento di prenotazioni annullate nei ristoranti durante il weekend.

I clienti non tradiscono più soltanto i locali cinesi, ma anche quelli con cucina italiana, magari frequentati da tempo. Le sedie vuote sono tante. Perché la psicosi invoglia a auto-isolarsi anche se non ci sono indicazioni sulla chiusura dei locali di intrattenimento come le discoteche. «Sabato nei pub la serata si è fatta, ma il calo di persone è stato evidente», spiega Fabio Acampora, vicepresidente di Epam, l'Associazione dei pubblici esercizi di Milano. «Non immagino una città deserta prosegue - perché non vogliamo che Milano diventi un Lazzaretto. E non soltanto per una questione legata al crollo del fatturato, che sarà pesante, ma anche perché penso che non faccia bene alla città, alle persone, all'umore con il quale si sta affrontando questa situazione».

La Milano effervescente della movida si sta desertificando. A resistere e a organizzare le serate fuori casa sono soprattutto i più giovani. Oggi è in programma un incontro dei vertici Epam e l'argomento clou sarà proprio il Coronavirus. Acampora annuncia che per tranquillizzare i clienti «i gestori sono pronti a dei controlli interni sui dipendenti, misurando per esempio la temperatura corporea». Ed esonerando tutti coloro che arrivano dal focolaio del Lodigiano.

Ma forse ciò non basterà a riportare un po' di sereno. «I settori legati al turismo, all'accoglienza e ai trasporti già registrano perdite di fatturato già rilevanti conferma il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli negli alberghi milanesi in questi giorni osserviamo un calo dell'occupazione fra il 5 e il 10 per cento con una diminuzione del fatturato stimabile nel 15 per cento». Colpa delle fiere rinviate. E non solo. Anche i turisti occasionali provenienti da altre regioni d'Italia e dall'estero preferiscono non far tappa nel capoluogo.



