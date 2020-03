Coronavirus, il medico impegnato nel reparto Covid-19 suona il piano a fine turno: il video emoziona il web

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Marzo 2020, 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Questa è la canzone che ha scelto di suonare unChristian Mongiardi, giovane ecografista, lavoraell'ospedale e alla fine del suo turno, senza nemmeno togliersi il camice è sceso nella hall e ha deciso da colleghi e pazienti qualche minuto di buonumore.Il giovane dottore ha incantato tutti con la sua bravura sulle note del celebre successo dei Queen, tanto che la performance è stata registrata ed è finita sulla pagina Facebook della Asst dei Sette Laghi. Il medico era sceso per mangiare un panino con i colleghi, ma ha trovato lo spaccio chiuso, così si è seduto al piano donato qualche mese fa all'ospedale da una onlus.Quando il video si è diffuso Mongiardi non ne era molto felice, ma il primario lo ha rassicurato dicendo che in realtà era una cosa molto bella e lanciava anche un bel messaggio in un momento così difficile per tutto il mondo, soprattutto per gli operatori sanitari.