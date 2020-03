Coronavirus, i medici di base: «A Milano moltissimi casi di pazienti "sommersi", stanno male in casa ma non fanno il tampone»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esistono. Questo è il parere di due medici di base, con studio in zona San Siro e Lambrate a Milano, intervistati dal Corriere della Sera. I dottori, sostengono che, almeno su Milano, ci siano moltiche potrebbero trasmettere il virus e continuare a far peggiorare la pandemia, ma anche molti pazientiNon solo però a preoccupare sono i pazienti asintomatici, ma anche tutti coloro che presentano sintomi, ma non li ritengono abbastanza gravi da richiedere l'intervento medico. Se non si hanno crisi respiratorie, aggiungono, si resta a casa, così non vengono registrati. «Sono certezze che vengono dall’esperienza. Là fuori, in città, esiste un numero enorme di malati di coronavirus che se la “sfangheranno” da soli. Noi li sentiamo al telefono, sono tanti», spiegano. Si tratta di malati "sommersi", ovvero coloro che sono malati, hanno sintomi, hanno contattato i medici di famiglia, seguono le terapie, ma visto che il loro stato di salute non è così grave da essere ospedalizzati, restano in casa e non si sottopongono al tampone.«Le indicazioni dell’Ats sono chiare. Se avete pazienti con sintomi da Covid-19, trattateli come tali, considerateli “positivi”, monitorateli, stiano isolati come da legge. Ma segnalateli solo se hanno avuto con certezza contatti con un contagiato. Ma molte persone non lo sanno neppure se hanno avuto un contatto “a rischio”, e dunque stanno passando giorni e giorni in casa con la febbre a 39, con il terrore di peggiorare», aggiunge uno dei medici durante l'intervista. Un altro medico spiega che già da gennaio si era notato un aumento di casi di polmonite interstiziale.A riguardo dei casi sommersi si è espresso anche il professor Massimo Galli, responsabile Malattie infettive del Sacco che ha spiegato che di fatto è un problema esistente: «Il punto sarebbe poter ricostruire i contatti degli infetti almeno nelle zone ancora non sconvolte dall’epidemia, per cercare di circoscrivere il contagio. Penso alle altre Regioni, ma anche a Milano, per poter vincere la battaglia in città».